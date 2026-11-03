به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ رضا باباعلی افزود: در پی وارد آمدن آسیب و خسارت به تعدادی از خودرو های شهروندان پرند به دست فردی ناشناس، شناسایی و دستگیری عامل آن در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان رباط کریم با اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم در استان همدان شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی او را در مخفیگاهش در ملایر دستگیر کردند.

سرهنگ باباعلی اظهار کرد: از مخفیگاه متهم مقادیری تینر، جوهر نمک و سرنگ کشف شد.

وی با عنوان اینکه متهم دارای سابقه دستگیری است و در بازجویی‌ های پلیس به جرم خود اعتراف کرد افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی بیشتر تحویل مرجع قضائی شد.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم بااشاره به اینکه کارشناسان، میزان خسارت واردشده به خودروهای شهروندان را هزار میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.