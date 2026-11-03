واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور ماهدشت به اشتهارد، هفت نفر را مصدوم کرد؛ حادثه‌ای که با اعزام هم‌زمان نیروهای اورژانس ۱۱۵ و هلال‌احمر به محل همراه شد و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شریعتی ماهدشت انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی ، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، اظهار کرد: در پی اعلام واژگونی یک دستگاه وانت نیسان در محور ماهدشت به اشتهارد، بلافاصله نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به تعداد مصدومان، سه دستگاه آمبولانس از ناوگان اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با بیان اینکه این سانحه هفت مصدوم مرد بر جای گذاشت، ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان شریعتی ماهدشت منتقل کردند.

مهدوی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای امدادی در حوادث جاده‌ای اظهار کرد: در سوانحی که تعداد مصدومان بیش از یک نفر است، هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و اعزام متناسب تجهیزات و نیروهای عملیاتی نقش مهمی در مدیریت صحنه حادثه، رسیدگی به آسیب‌دیدگان و انتقال ایمن آنان به مراکز درمانی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به خطرات ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی، بر ضرورت رعایت مقررات ایمنی، به‌ویژه از سوی رانندگان خودروهای باری و وانت تأکید کرد و گفت: کنترل سرعت، رعایت ظرفیت مجاز خودرو، توزیع مناسب و مهار صحیح بار و اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه از جمله مواردی است که رانندگان باید پیش از آغاز سفر و در طول مسیر به آن توجه داشته باشند.

گفتنی است محور ماهدشت ـ اشتهارد از مسیرهای ارتباطی استان البرز است و رعایت احتیاط، به‌ویژه هنگام تردد خودروهای باری و وانت در این مسیر، اهمیت ویژه‌ای دارد