به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه تی آر تی، آژانس بین المللی انرژی هشدار داد اروپا زمستان را با پایین‌ترین سطح ذخایر گاز طبیعی در ۱۳ سال گذشته آغاز می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز سه‌شنبه هشدار داد اروپا در حالی به استقبال فصل زمستان می‌رود که ذخایر گاز طبیعی آن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ تاکنون رسیده است. این وضعیت، قاره اروپا را در برابر اختلالات عرضه آسیب‌پذیرتر کرده و ممکن است فشار بر بازار‌های بین‌المللی انرژی را تا سال ۲۰۲۷ نیز ادامه یابد.

بر اساس اعلام این آژانس، در پایان ماه اکتبر، میزان پرشدگی مخازن ذخیره‌سازی گاز اروپا حدود ۷۵ درصد بوده است. این رقم پایین‌تر از حداقل هدف تعیین‌شده اتحادیه اروپا، یعنی ۸۰ درصد، قرار دارد و ضعیف‌ترین سطح ذخایر در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود.

این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از عوامل است؛ از جمله اختلال در عرضه گاز، به تعویق افتادن خرید‌ها و کندتر بودن روند معمول ذخیره‌سازی و پر کردن مجدد مخازن پس از پایان فصل گرمایش سال گذشته.

اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع و تأخیر در خرید‌ها

آسیب‌دیدن تأسیسات مایع‌سازی گاز طبیعی در منطقه خلیج (فارس) در جریان جنگ آمریکا علیه ایران، در کنار کاهش حجم ترانزیت گاز از طریق تنگه هرمز، تلاش‌ها برای تأمین محموله‌های اضافی گاز را با دشواری مواجه کرده است.

خریداران در ابتدا، با این انتظار که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، خرید گاز را به تعویق انداختند. اگرچه میزان تحویل محموله‌های گاز در ماه‌های اوت، سپتامبر و اکتبر افزایش یافت، این شتاب برای جبران کسری ایجادشده در ماه‌های قبل کافی نبود.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد: میزان گازی که در طول فصل ذخیره‌سازی به مخازن اروپا تزریق شده، حدود ۴ درصد کمتر از میانگین ثبت‌شده طی پنج سال گذشته بوده است.