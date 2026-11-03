به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور در دیدار با رئیس اداره بیمه سلامت این شهرستان، با اشاره به پوشش ۲۳۵ هزار نفری بیمه سلامت در نیشابور و قرارداد ۴۶۵ مرکز خدماتی با این سازمان، گسترش پوشش بیمه‌ای در شرایط دشوار اقتصادی را از دستاوردهای ارزشمند دولت دانست.

مهدی دونده همچنین بر ضرورت توسعه بیمه‌ های تکمیلی و سازوکارهای حمایتی بیشتر برای کاهش دغدغه مالی شهروندان در دسترسی به خدمات درمانی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌ های بیمه‌ ای افزود: توسعه پوشش‌ های جانبی و تکمیلی و پیش‌ بینی سازوکارهای حمایتی بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد تا شهروندان بتوانند با دغدغه مالی کمتری از خدمات درمانی بهره‌ مند شوند.

فرماندار نیشابور همچنین با قدردانی از تلاش‌ های مجموعه بیمه سلامت شهرستان، از اقدامات و خدمات کارکنان این اداره در راستای حمایت از سلامت شهروندان و گسترش پوشش بیمه‌ ای قدردانی کرد و برای آنان در مسیر خدمت‌ رسانی به مردم آرزوی موفقیت داشت.