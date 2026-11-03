رئیس جمهور در دیدار جمعی از اعضای بسیج زنان، تقویت زمینه‌های رشد و شکوفایی استعداد‌های بانوان را از رویکرد‌های دولت برشمرد و بر تاثیرگذاری زنان در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح و حفظ سرمایه‌ها و منابع ملی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با جمعی از اعضای جامعه بسیج زنان با اشاره به نقش‌آفرینی بانوان در شئون مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور، اظهار داشت: زنان از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی تاکنون در عرصه‌های گوناگون حضور مؤثر داشته‌اند و به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت آنان در صحنه‌های دفاع از کشور و نظام اسلامی، جلوه‌ای قابل توجه از مسئولیت‌پذیری، تعهد و ظرفیت‌های ارزشمند جامعه زنان را به نمایش گذاشت.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت نقش زنان در تربیت نسل آگاه، توانمند، معتقد و پایبند به ارزش‌های دینی و ملی، افزود: در مواجهه با برخی مسائل بویژه در حوزه مسائل فرهنگی باید توجه داشته باشیم که نسل جوان امروز محصول شرایط، سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی ماست و اگر در مقاطعی نسبت به نیاز‌ها و اقتضائات این نسل غفلت یا بی‌توجهی صورت گرفته، نمی‌توان مسئولیت آن را متوجه خود جوانان دانست.

پزشکیان با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند مواجهه‌ای ریشه‌ای، اصولی و مبتنی بر شناخت صحیح است، خاطرنشان کرد: برای اصلاح و پیشگیری از آسیب‌ها باید از مدارس و سنین پایه آغاز کنیم و با آموزش صحیح، آگاهی‌بخشی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد فکری و تربیتی کودکان و نوجوانان، زمینه شکل‌گیری نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از هویت و باور‌های عمیق را فراهم آوریم.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت جامعه بسیج زنان در این حوزه تصریح کرد: بانوان و به‌ویژه مجموعه جامعه بسیج زنان می‌توانند در عرصه تعلیم و تربیت، ارتقای آگاهی‌های اجتماعی و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه نقش بسیار مؤثری ایفا کنند. آموزش یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و معتقدیم سرمایه‌گذاری در این حوزه، بهترین مسیر برای ارتقای سطح آگاهی، رشد فکری و توانمندسازی نسل آینده کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان همچنین مسجدمحوری و محله‌محوری را از بستر‌های مهم برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صیانت از نسل جوان در برابر تهدیدات و مخاطرات اجتماعی دانست و اظهار داشت: مساجد و ظرفیت‌های مردمی محلات می‌توانند در تقویت پیوند‌های اجتماعی، شناسایی مسائل و مشکلات خانواده‌ها و نوجوانان و ارائه راهکار‌های مؤثر برای حل آنها نقش‌آفرین باشند. در این زمینه نیز انتظار می‌رود جامعه بسیج زنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود مشارکت فعال‌تری داشته باشد.

رئیس جمهور با اشاره به افتخارآفرینی بانوان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و سایر ساحت‌های اجتماعی، این دستاورد‌ها را مایه عزت و سربلندی کشور دانست و تأکید کرد: دولت از حضور و درخشش زنان در عرصه‌های مختلف حمایت خواهد کرد و پشتیبانی و تقویت زمینه‌های رشد و شکوفایی استعداد‌های بانوان را از رویکرد‌های خود می‌داند.

پزشکیان در ادامه با تشریح رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح رویه‌های نادرست گذشته در مدیریت اجرایی کشور، اظهار داشت: باور دولت این است که فرصت خدمت و مسئولیت‌پذیری باید در اختیار تمامی نیرو‌های توانمند و شایسته کشور، فارغ از جنسیت، قومیت و زبان قرار گیرد و معیار انتخاب و به‌کارگیری افراد، شایستگی، تخصص، توانمندی و ظرفیت آنان برای خدمت به مردم باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی کشور خاطرنشان کرد: کشور برای حل مسائل و پیشبرد اهداف خود به مشارکت و همراهی همه توانمندی‌ها نیاز دارد و دولت نیز بر همین اساس تلاش کرده است زمینه حضور و نقش‌آفرینی نیرو‌های شایسته را در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی فراهم کند.

پزشکیان همچنین با استقبال از مشارکت و ارائه پیشنهاد‌های جامعه بسیج زنان در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، اعلام کرد: دولت از طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کارشناسی و عملیاتی این مجموعه برای حل مسائل کشور استقبال می‌کند و آمادگی دارد از ظرفیت‌های آن در مسیر ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه بهره بگیرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مؤثر بانوان در اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع کشور، اظهار داشت: زنان به‌عنوان محور اصلی مدیریت و تدبیر امور خانواده، می‌توانند نقش مهمی در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح، جلوگیری از اسراف و بدمصرفی و صیانت از سرمایه‌ها و منابع ملی ایفا کنند. امروز مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع، صرفاً یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی ملی و اجتماعی است که تحقق آن نیازمند مشارکت و همراهی همه آحاد جامعه، به‌ویژه بانوان است. جامعه بسیج زنان نیز می‌تواند با فرهنگ‌سازی، آموزش و آگاهی‌بخشی در سطح خانواده‌ها و محلات، دولت را در اصلاح الگوی مصرف، کاهش ناترازی انرژی و مدیریت بهینه منابع کشور یاری کند.

در این دیدار، نمایندگان جامعه بسیج زنان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت در مدیریت امور اجرایی کشور، به‌ویژه در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، از رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت بانوان و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت آنان در عرصه‌های مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی تقدیر کردند.

آنان همچنین با تأکید بر آمادگی جامعه بسیج زنان برای همکاری و تعامل با دولت، بر عزم این مجموعه برای مشارکت فعال در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و تحکیم بنیان خانواده تأکید کردند.