هم‌زمان با هفته بسیج دانش‌آموزی و در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان، جمعی از مسئولان شهرستان بردسکن خراسان رضوی به همراه دانش‌آموزان و فرهنگیان با حضور در منزل پدر شهید علیرضا لاری، با این پدر والامقام، دیدار و از مقام و ایثار خانواده معظم شهدا تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جانشین فرمانده سپاه بردسکن در این دیدار، حضور در جمع خانواده معظم شهدا را فرصتی برای تجدید روحیه و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و گفت: حضور در محضر خانواده شهدا به سن و سال، ارتباطی ندارد و همه ما برای حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به این دیدار‌ها نیازمندیم.

سرهنگ علی پورمحمد با اشاره به اینکه نسل جوان شاید دوران هشت سال دفاع مقدس را از نزدیک درک نکرده باشد، افزود: به برکت خون مطهر شهدا، نسل امروز نیز در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، عزت و اقتدار ایران اسلامی و پوشالی بودن قدرت آمریکا و رژیم صهیونیستی را با چشم خود مشاهده کرد.

حبیب‌الله حاجی‌زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بردسکن نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز اظهار داشت: شهرستان بردسکن ۵۴ شهید دانش‌آموز و جمعی از شهدای فرهنگی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که یاد و نام آنان همواره چراغ راه جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس افزود: خوشبختانه دانش‌آموزان و فرهنگیان در مدارس شاهد و سایر مدارس شهرستان با الگوگیری از سیره شهدا و امام شهدا، در مسیر ارزش‌های انقلاب اسلامی حرکت می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن همچنین دیدار با خانواده معظم شهدا را از برنامه‌های محوری ادارات و نهاد‌های شهرستان برشمرد و بر ضرورت استمرار این برنامه‌ها برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و فداکاری تأکید کرد.

شهید علیرضا لاری، در پنجم دي ۱۳۶۵ ، در حالی که ۱۸ سال سن داشت؛ در شــلمچه بر اثر اصابت تركش به ســينه، شــهيد شــد. مزار او در بهشت رضاي شهرستان بردسكن واقع است.