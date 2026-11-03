رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان از مهروموم یک واحد عرضه فرآورده‌های خام دامی در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم بلوری بشمنی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مستمر بهداشتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در دشت آزادگان، پس از مشاهده تخلفات بهداشتی، یک واحد سوپرپروتئینی در این شهرستان مهروموم شد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی افزود: نظارت بر مراکز عرضه گوشت، مرغ و سایر فرآورده‌های خام دامی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با واحد‌هایی که با تخلفات بهداشتی، سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی دشت آزادگان در پایان از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و دارای مجوز بهداشتی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.