به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیماران دیالیزی با وجود نیاز بیشتر به تحرک بدنی برای حفظ توان جسمانی و بهبود کیفیت زندگی، در مسیر انجام فعالیت‌های ورزشی با موانع متعددی روبه‌رو هستند.

نتایج یک پژوهش دانشگاهی در خوزستان نشان می‌دهد رفع این موانع، علاوه بر توجه به شرایط فردی بیماران، به آموزش، حمایت خانواده و کادر درمان و فراهم‌کردن زیرساخت‌های ورزشی مناسب نیاز دارد.

در این پژوهش، اسدالله پیرایش، محقق مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، به همراه دو تن از همکاران دانشگاهی خود، دلایل مشارکت‌نکردن بیماران دیالیزی در برنامه‌های ورزشی را بررسی کرده‌اند.

محققان برای شناسایی این موانع، ابتدا با ۱۸ نفر از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه مرتبط مصاحبه‌های عمیق انجام دادند و سپس دیدگاه‌های ۳۳۵ بیمار دیالیزی را از طریق پرسشنامه گردآوری و داده‌های به‌دست‌آمده را با روش‌های آماری تحلیل کردند.

یافته‌های این مطالعه، موانع مشارکت ورزشی بیماران را در ۱۰ محور اصلی و ۲۰ شاخه فرعی دسته‌بندی کرده است. موانع فردی، بین‌فردی، کمبود زمان، نگرش‌های منفی، مشکلات اقتصادی و حمایتی، عوامل محیطی، کمبودهای آموزشی و پژوهشی، مسائل خودشکوفایی و رفتاری، موانع مدیریتی و برنامه‌ریزی و مسائل فرهنگی از جمله این عوامل هستند.

بر اساس نتایج تحقیق، ترس از آسیب‌دیدگی هنگام ورزش و کاهش انگیزه از مهم‌ترین موانع فردی بیماران است. در کنار این عوامل، کمبود حمایت عاطفی و همراهی خانواده و کادر درمان نیز مشارکت بیماران در فعالیت‌های بدنی را محدود می‌کند.

از سوی دیگر، آگاهی ناکافی بیماران و حتی برخی پزشکان و کارکنان درمانی درباره فواید و شیوه صحیح فعالیت بدنی، از عوامل بازدارنده در این زمینه عنوان شده است.

پژوهشگران بر همین اساس، طراحی برنامه‌های ورزشی متناسب با شرایط بیماران، تدوین دستورالعمل‌های ایمن و آموزش تخصصی را از راهکارهای افزایش مشارکت آنان می‌دانند.

این مطالعه همچنین به موانع زیرساختی و مدیریتی در سطح استان اشاره می‌کند. نبود مراکز تخصصی ورزشی برای بیماران خاص، کمبود امکانات متناسب با نیاز این گروه، بهره‌گیری ناکافی از دانش روز در زمینه تمرین‌دهی و برگزارنشدن دوره‌های آموزشی تخصصی برای مربیان، از جمله مشکلات شناسایی‌شده در این بخش است.

نبود فرهنگ‌سازی و پوشش رسانه‌ای کافی درباره ضرورت فعالیت بدنی بیماران خاص نیز از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

محققان، رفع این مشکلات را نیازمند همکاری اداره ورزش و جوانان، هیئت ورزش بیماران خاص و مراکز درمانی می‌دانند.در بخش دیگری از این تحقیق، پرسشنامه طراحی‌شده برای سنجش موانع فعالیت ورزشی بیماران دیالیزی، از پایایی بسیار بالایی برخوردار اعلام شده است؛ ابزاری که می‌تواند برای ارزیابی مشکلات این بیماران در مراکز درمانی و توان‌بخشی و همچنین انجام پژوهش‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج این پژوهش در فصلنامه «تحقیقات سلامت در جامعه»، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، منتشر شده است.