حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی گفت: ما درباره برخی عناوین مجرمانه دشمنان علیه ایران و برخی اقدامات تروریستی، در قوانین داخلی عناوین مجرمانه مناسبی نداریم.

معاون حقوقی و مجلس قوه قضائیه: برای محاکمه دشمنان در محاکم قضائی، خلاء تقنینی داریم

معاون حقوقی و مجلس قوه قضائیه: برای محاکمه دشمنان در محاکم قضائی، خلاء تقنینی داریم

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به مطالبه امام شهید که تاکید کردند محاکمه جنایتکاران باید صورت بگیرد اگر چه بیست ساله طول بکشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ادامه داد: نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز از جمله عناوینی هستند که ما برای تدوین لایحه علیه جنایتکاران نیازمند اصلاح قوانین داخلی هستیم.

مهدی هادی به مواردی از اصلاح این قوانین در قالب لوایحی که به مجلس تقدیم شده اشاره کرد که در حال اصلاح است تا بتوانیم از لحاظ تقنینی با دست پر به محاکمه جنایتکاران در دادگاه‌های داخلی و بین المللی بپردازیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و جنایات کشور‌هایی که از دشمنان ایران میزبانی کرده‌اند اشاره کرد و گفت: ضمن اصلاح قوانین با توجه به این نکات، موضوع خسارات تنبیهی را هم به ادبیات حقوقی کشور افزودیم.

حجت الاسلام هادی از پذیرفته شدن صلاحیت محاکم ایران در صلاحیت جهانی خبر داد و گفت: طبق شرایطی، طبق مصادیق چهارگانه، صلاحیت ایران در دادگاه کیفری بین المللی پذیرفته شده است.

حجت الاسلام هادی از نوآوری‌های صورت گرفته در لایحه تدوین شده، به دیده شدن دعاوی گروهی و جمعی اشاره کرد و افزود: از این طریق می‌توان ظرفیت‌های حقوقی بسیاری را برای محاکمه جنایتکاران جنگی فعال کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از اصلاح قوانین مربوط به به توقیف اموال وطن فروشان و موارد مشابه اشاره و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون هر چه زودتر و بهتر بتوانیم جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را علیه ملت ایران در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری کنیم.