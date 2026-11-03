به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد علیرضا زاکانی، شهردار تهران، محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.

در ابتدای مراسم معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، با اشاره به روحیه ایثار و همدلی مردم ایران گفت: مردم ایران در دریای ایثار و همدلی زندگی می‌کنند و این روحیه در مقایسه با دیگر کشور‌ها بی‌بدیل است؛ به‌طوری‌که در جریان جنگ تحمیلی سوم، مردم تهران با حضور و فعالیت خود در شهر به میدان آمدند و بخش‌های مختلفی همچون حمل‌ونقل، اصناف و شهروندانی که در شهر ماندند، همگی به‌نوعی در خط مقدم خدمت و مقاومت نقش‌آفرینی کردند.

توکلی زاده در پایان سخنان خود، از تلاش‌های کارکنان شهرداری تهران و گروه‌های جهادی که در جریان جنگ تحمیلی سوم پای کار ماندند و با تشکیل جبهه‌ای واحد، به خدمت‌رسانی به مردم تهران پرداختند، قدردانی کرد.

حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید، از تلاش جهادگران جنگ تحمیلی سوم در خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ در هتل‌های تهران قدردانی کرد و گفت: جهادگران با ایجاد آرامش و تسکین رنج خانواده‌های آسیب‌دیده، نقش مؤثری در خدمت به مردم ایفا کردند. وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ در دنیای امروز افزود: میدان جنگ دیگر محدود به عرصه‌های نظامی نیست و همه مردم و خدمت‌رسانان به‌نوعی در خط مقدم این نبرد حضور دارند.

در این مراسم، مرضیه مدنی‌فر از اعضای گروه جهادی روان‌شناسی و حجت‌الاسلام محمدی، مسئول گروه جهادی روحانیون، به بیان روایت‌هایی از خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم پرداختند و از تلاش گروه‌های جهادی در حمایت از این خانواده‌ها گفتند.

مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: تقویت فرهنگ همدلی با حضور در کنار مردم به سرمایه‌ای بی‌بدیل تبدیل می‌شود. توسعه این مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به این می‌شود که روحیه جهادی را به یک کنش مستمر تبدیل کنیم. ظرفیت جهادگرانی که امروز مورد تکریم این جمع و همه مردم ایران قرار می‌گیرند، یک ظرفیت ارزشمند است. گره گشایی باید به یک برنامه ملموس و قابل ادراک برای مردم تبدیل شود. شهرداری تهران با کمک شما جهادگران می‌توانند روحیه خدمت رسانی را در کشور به یک رویه تبدیل کند.

زاکانی در پایان این آیین گرامیداشت، از گروه‌های مختلف مردمی فعال در جنگ تحمیلی سوم تجلیل و نشان آرمان خدمت را به آنها اهدا کرد.

در حاشیه این مراسم پویا بیاتی، خواننده کشورمان، با اجرای قطعاتی در وصف ایران و قائد شهید امت اجرا، و فضای مراسم را همراه با شور و احساس کرد. در ادامه، حاضران به‌صورت ایستاده سرودی در وصف ایران عزیز همخوانی کردند. گفتنی است، مستند خدمات‌رسانی به مردم تهران در جنگ تحمیلی سوم برای نخستین بار به نمایش درآمد.