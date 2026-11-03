اردوی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد دانش‌آموزی به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌های کشتی دانش‌آموزی

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم‌های کشتی دانش‌آموزی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی برای اعزام به مسابقات المپیک دانش آموزی برزیل ۱۳ تا ۱۹ آبان به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی اصغر صبوری نژاد (کهگیلویه و بویراحمد) مازیار شاه بازنژاد (خوزستان)

۴۸ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی (خوزستان) امیرمحمد علی رضاپور (کرمان) امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: علی چیت گران (مازندران) حسین ابراهیمی (قم)

۵۵ کیلوگرم: بنیامین رستگار (فارس) محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرمهدی حاجی وند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران) یاسین تباشیر (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان) حامد دهقان زاده (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) رضا جلیلی (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: یاسین واحدالحسنی (خراسان رضوی) سیداسماعیل نبوی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران) علیرضا رضایی (خوزستان) مهدی غلامیان (فارس)

۱۱۰ کیلوگرم: ادریس شعاعی (خراسان رضوی) ابوالفضل صحت (اصفهان)

کادر فنی: مهدی علیاری - محمد خزائی (مازندران) - روح الله دهملایی (خوزستان) - محسن بشینجی (خراسان رضوی) - پیمان مرادی (تهران)

مربی بدنساز: بهمن میرزایی