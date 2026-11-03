به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرخ علیخانی در بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی اظهار داشت: هدف از این بازدید، ابلاغ پیام قدردانی رییس‌جمهوری و سرپرست وزارت نفت از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران اجرایی این طرح‌ها و همچنین ارزیابی روند اجرای کار، وضعیت تأمین منابع مالی، اقلام و تجهیزات مورد نیاز و سازوکار‌ها و رویکرد‌های بازسازی به‌منظور راه‌اندازی مجدد این طرح‌هاست.

وی ضمن دریافت گزارش فعالیت‌های بازسازی از مجریان طرح‌ها افزود: با توجه به روند فعلی بازسازی و تلاش‌هایی که همکاران در حال انجام آن هستند، اطمینان داریم اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در زمان مقرر محقق شود.

علیخانی با تأکید بر ضرورت رعایت رویه‌های ایمنی و شتاب‌بخشی به روند بازسازی با هدف بازگرداندن زودهنگام بخشی از ظرفیت به مدار تولید، گفت: عمده تمرکز این طرح‌ها بر واحد‌های دارای اولویت، با هدف تسریع در راه‌اندازی پالایشگاه‌هاست؛ با این حال، باید اقدامات لازم برای تأمین اقلام و کالا‌های مورد نیاز سایر جبهه‌های کاری در بخش‌های آسیب‌دیده نیز هم‌زمان با دیگر فعالیت‌ها پیگیری شود.

در این سفر، ضمن بررسی میدانی روند بازسازی پالایشگاه فاز‌های ۴ و ۵ و فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی که با راهبری شرکت نفت و گاز پارس در حال انجام است، با هدف ایجاد هماهنگی‌های لازم و بررسی وضعیت بازسازی سایر طرح‌های آسیب‌دیده، از پالایشگاه فاز‌های ۶ تا ۸ و فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی نیز بازدید به عمل آمد.