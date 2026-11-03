به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر قرارگاه شهید آنجفی استان مرکزی از ارسال پنجمین مرحله کمک‌های مردمی این استان به ارزش مجموع حدود سه میلیارد تومان در پنج مرحله، برای حمایت از رزمندگان و مردم غیور هرمزگان خبر داد.

محمد بخشی گفت: پنجمین مرحله کمک‌های مردمی استان مرکزی، امروز دوازدهم آبان‌ماه، با مشارکت مجموعه‌های مردمی تجمیع و در قالب کاروانی برای ارسال به استان هرمزگان آماده شد.

او افزود: این کمک‌ها شامل اقلام خوراکی، آجیل و مواد غذایی است که با مشارکت و همراهی مردم جمع‌آوری شده و با همکاری کاروان‌های مردمی و خادمان اهل‌بیت (ع) به مقصد ارسال می‌شود.

بخشی گفت: این محموله‌ها تا دو روز دیگر به دست رزمندگان خواهد رسید.