به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نصری اظهار کرد: این اراضی که به دلیل اجرا نشدن تعهدات سرمایه‌گذاران پیشین بلاتکلیف مانده‌اند حالا ظرفیت تازه‌ای برای اجرای طرح‌های تولیدی و اقتصادی در استان به شمار می‌روند.

وی افزود:: طی دو سال گذشته، هزار و ۶۶ درخواست سرمایه‌گذاری در استان ثبت شده و ۶۹۲ هکتار زمین نیز به طرح‌های مختلف اختصاص یافته است.

بررسی اهلیت مالی و فنی متقاضیان، نظارت بر اجرای تعهدات و تعیین تکلیف طرح‌های متوقف‌شده از الزامات واگذاری‌های جدید است تا اراضی ملی به‌جای بلاتکلیفی در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرند.