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مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۹۸۰ هکتار از اراضی ملی کردستان با فسخ قرارداد ۳۵۹ طرح غیرفعال در فهرست واگذاری مجدد به سرمایهگذاران جدید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نصری اظهار کرد: این اراضی که به دلیل اجرا نشدن تعهدات سرمایهگذاران پیشین بلاتکلیف ماندهاند حالا ظرفیت تازهای برای اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی در استان به شمار میروند.
وی افزود:: طی دو سال گذشته، هزار و ۶۶ درخواست سرمایهگذاری در استان ثبت شده و ۶۹۲ هکتار زمین نیز به طرحهای مختلف اختصاص یافته است.
بررسی اهلیت مالی و فنی متقاضیان، نظارت بر اجرای تعهدات و تعیین تکلیف طرحهای متوقفشده از الزامات واگذاریهای جدید است تا اراضی ملی بهجای بلاتکلیفی در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرند.