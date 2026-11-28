\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06f7\u06f3 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u062e\u0634 \u0633\u0631\u0641\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0628\u060c \u062c\u0627\u0648\u0631\u062f\u0647\u060c \u062f\u0634\u062a \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0644\u06cc\u06a9\u06a9 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n\n \n\n\u00a0