به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به سیاست‌ها و رویکرد‌های ترسیم‌شده از سوی وزارت نفت برای این دوره، صیانت از ظرفیت تولید و استمرار برداشت از میدان گازی پارس جنوبی را نخستین و مهم‌ترین اولویت شرکت دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی، حفظ آنچه در حوزه تولید گاز غنی از میدان پارس جنوبی به دست آمده، اهمیتی اساسی دارد و تحقق این هدف در گرو حمایت مؤثر از مجموعه‌های عملیاتی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای تداوم فعالیت‌های تولیدی است.

مسعودی با اشاره به نقش محوری معاونت عملیات و پشتیبانی و تلاش‌های کارکنان منطقه عملیاتی پارس جنوبی در این زمینه افزود: باید با پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی، فضایی آرام و باثبات برای پیشبرد مأموریت‌ها فراهم شود تا فعالیت‌ها با اتکا به ارزیابی و پذیرش ریسک‌های شناسایی‌شده و با رعایت الزامات ایمنی، استمرار تولید از این میدان راهبردی را تضمین کند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با تأکید بر تسریع در عملیات بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت‌های عملیاتی پارس جنوبی گفت: در حال حاضر بازسازی سه مجموعه پالایشگاهی پارس جنوبی در حال انجام است؛ در همین راستا پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی به دلیل آغاز زودتر عملیات، از پیشرفت مناسب‌تری برخوردار است و فعالیت‌های بازسازی در پالایشگاه‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ و همچنین فاز‌های ۴ و ۵ نیز با پیشرفت مطلوبی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت هم‌زمان سرعت، کیفیت و ضوابط اجرایی در بازسازی پالایشگاه‌ها، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را از دیگر اولویت‌های راهبردی پیش‌رو برشمرد و با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: ضروری است با شتاب‌بخشی به فرآیندها، زمینه ورود هرچه سریع‌تر این طرح به مرحله اجرا و عملیات فراهم شود.