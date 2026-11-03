مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی در توسعه تجارت گاز بیان کرد: شرکت‌های خصوصی می‌توانند با ورود به حوزه واردات گاز از کشور‌های همسایه، به تنوع‌بخشی منابع تأمین کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در نشست با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تهران با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی و تجارت گاز تأکید کرد: ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی مناسبی برای فعالیت شرکت‌های کارور و توسعه واردات گاز وجود دارد و باید با مشارکت صاحبان صلاحیت و سرمایه‌گذاران از این فرصت‌ها برای تقویت امنیت انرژی و پایداری تأمین گاز کشور استفاده کرد.

وی درباره تازه‌ترین وضع تولید و تأمین گاز کشور گفت: پیش از این حوادث، کشور در روز‌های سرد سال با ناترازی روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌رو بود، اما در جریان حملات دشمن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از دست رفت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بلافاصله پس از این حادثه، نشست‌های مدیریت یکپارچه در وزارت نفت برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده تشکیل شد، افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، تاکنون حدود ۴۰ درصد از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه بازگشته و بخشی از ظرفیت تولید میعانات گازی نیز احیا شده است.

توکلی با اشاره به پیچیدگی بازسازی بخش باقی‌مانده از ظرفیت آسیب‌دیده تصریح کرد: حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته به دلیل آسیب به تجهیزات و نقاط ابتدایی فرایند پالایش، همچنان خارج از چرخه است و بازگرداندن آن به زمان و تجهیزات تخصصی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه با وجود گستردگی آسیب‌ها، پایداری شبکه گاز کشور حفظ شد، گفت: حتی در ساعت‌های نخست پس از حمله، شبکه گاز کشور با اختلال گسترده روبه‌رو نشد. این موضوع نشان‌دهنده تلاش و هماهنگی مجموعه فعالان زنجیره تأمین گاز از بخش بالادستی تا پایین‌دستی است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آسیب به شبکه و تاسیسات گاز کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: با وجود این آسیب‌ها، به‌ویژه در ایستگاه‌های تقلیل فشار و تأسیسات توزیع گاز، شبکه گاز در مناطق مختلف کشور پایدار ماند و در مواردی مانند مریوان و کامیاران نیز اقدام‌های فوری برای برقراری پایداری شبکه انجام شد.

توکلی ادامه داد: با وجود کاهش ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید، تاکنون محدودیتی در تأمین گاز واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور اعمال نشده است، موضوعی که حاصل مدیریت یکپارچه انرژی و همکاری دستگاه‌های مسئول بوده است.

ضرورت اولویت‌بندی مصرف گاز در زمستان

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف و اولویت‌بندی مصارف گاز در زمستان پیش‌رو گفت: امسال شرایطی استثنایی در حوزه تأمین انرژی داریم و لازم است همه دستگاه‌ها و ذی‌نفعان بخش انرژی با نگاه واقع‌بینانه و بر اساس اعداد و ارقام برای عبور از زمستان برنامه‌ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به سهم حدود ۷۳ درصدی گاز در سبد انرژی کشور تصریح کرد: وابستگی گسترده بخش‌های مختلف کشور به گاز از صنایع و نیروگاه‌ها تا بخش خانگی و مناطق دورافتاده ضرورت توجه به پایداری شبکه را دوچندان کرده است. پایداری شبکه گاز، برخلاف تصور عمومی موضوعی ثابت نیست و با تغییر شرایط تولید، مصرف و دمای هوا به‌صورت مستمر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

توکلی بیان کرد: در صورت تکرار شرایط سرمای سال ۱۴۰۳ و استمرار دوره‌های طولانی سرما، مصرف گاز بخش خانگی و تجاری می‌تواند از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر رود، بنابراین باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف و حفظ ذخایر سوخت برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای توسعه شرکت‌های کارور انرژی تصریح کرد: اجرای ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ فرصت مناسبی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینه‌سازی مصرف و کمک به پایداری تأمین گاز صنایع فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اصلاح تعرفه‌های گاز پس از ۱۴ سال را از دیگر اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه دانست و گفت: بررسی شدت مصرف انرژی در ایران نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از کشورها، مصرف انرژی در کشور طی دو دهه گذشته روند افزایشی داشته است. بخش مهمی از این مسئله به فرسودگی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و رعایت‌نشدن استاندارد‌های بهینه‌سازی ساختمان بازمی‌گردد.

توکلی با تأکید بر اینکه مصرف بالای انرژی به دهک‌های پردرآمد محدود نمی‌شود، افزود: در بسیاری از ساختمان‌های فاقد عایق‌بندی مناسب و تجهیزات به‌روز به‌ویژه در دهک‌های میانی و پایین درآمدی، شدت مصرف انرژی بالاست و باید با اصلاح تجهیزات و بهبود استاندارد‌های ساختمان برای کاهش مصرف اقدام کرد.

کاهش چشمگیر مصرف گاز در صنایع با ورود کارور‌های انرژی

وی با اشاره به نتایج اولیه اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز تصریح کرد: در یکی از طرح‌های اجراشده در استان اصفهان، با جایگزینی فناوری جدید در کوره‌های آجرپزی، مصرف گاز به‌ازای تولید هر تن آجر از حدود ۳۰۰ مترمکعب به ۲۷.۴ مترمکعب کاهش یافته است. در بخش دامداری و مرغداری نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای کاهش مصرف وجود دارد و شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند با اصلاح تجهیزات و بهینه‌سازی فرایندها، ضمن کاهش مصرف گاز، پایداری تولید را نیز تقویت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای تأمین سوخت جایگزین در برخی مناطق گفت: در استان‌های گلستان و مازندران برای بخشی از نانوایی‌ها امکان استفاده از سوخت دوم فراهم شده است تا در شرایط محدودیت احتمالی گاز، تولید و خدمات‌رسانی آنها متوقف نشود.

نشست هم‌اندیشی اهمیت تامین پایدار گاز طبیعی در فصل سرد سال، چالش‌های پیش روی بخش انرژی و آثار آن بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) با حضور حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.