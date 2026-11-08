کارشناس مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان از مراجعه هزار و ۳۶۳ بیمار خارجی از ابتدای امسال خبر داد و گفت: تعرفه درمان اتباع خارجی در مراکز زیرمجموعه دانشگاه، ۱.۸ برابر تعرفه آزاد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی امیری، با اشاره به ظرفیت مراکز درمانی آبادان، خرمشهر و شادگان برای پذیرش بیماران خارجی گفت: براساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان دریافت سه تا پنج برابر تعرفه خصوصی را از بیماران خارجی دارند؛ اما براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی آبادان، این میزان در مراکز زیرمجموعه دانشگاه یک‌و‌هشت‌دهم برابر تعرفه آزاد تعیین شده است.

وی افزود: این موضوع در کنار کیفیت خدمات درمانی، از عوامل استقبال بیماران خارجی، به‌ویژه اتباع عراقی، از مراکز درمانی منطقه است.

کارشناس مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۳۶۳ بیمار خارجی به مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه مراجعه کرده‌اند، گفت: بیمارستان طالقانی با ۸۲۹ بیمار، بیمارستان شهید بهشتی با ۶۷۰ بیمار و بیمارستان ولیعصر با ۶۵۵ بیمار از مراکز پذیرنده بیماران خارجی هستند.

به گفته وی، حدود ۹۰ درصد بیماران خارجی مراجعه‌کننده از کشور عراق هستند و پس از آن اتباع سوریه و کویت و شماری از بیماران عربستانی نیز برای دریافت خدمات درمانی به منطقه مراجعه می‌کنند.

کارشناس مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در ایام محرم و هم‌زمان با تردد زائران اربعین، مراجعه اتباع افغانستان و پاکستان نیز به مراکز درمانی منطقه افزایش می‌یابد.

وی جراحی‌های زیبایی، به‌ویژه جراحی بینی، و همچنین خدمات تخصصی داخلی را از مهم‌ترین حوزه‌های درمانی مورد استقبال بیماران خارجی برشمرد و افزود: شماری از بیماران عراقی نیز برای درمان بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت به مراکز درمانی منطقه مراجعه می‌کنند.

امیری گفت: براساس اظهارات بیماران، با وجود برخورداری کشورهای مبدأ از تجهیزات درمانی، دسترسی به پزشکان متخصص و تشخیص دقیق بیماری از دلایل انتخاب مراکز درمانی ایران است.