مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات گفت: صیانت از حقوق و کرامت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن محیطی امن، آرام و مبتنی بر اصول اخلاقی و تربیتی، از اولویت‌های نظام تعلیم وتربیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رضا روستایی به شکایات گفت: صیانت از حقوق و کرامت دانش‌آموزان و فراهم‌کردن محیطی امن، آرام و مبتنی بر اصول اخلاقی و تربیتی، از اولویت‌های نظام تعلیم وتربیت است؛ رویکردی که آموزش‌وپرورش با تأکید بر ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی، نظارت بر عملکرد مدارس و رسیدگی به تخلفات احتمالی، بر اجرای آن تأکید دارد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات گفت: مدرسه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های رشد و تربیت نسل آینده، علاوه بر فراهم‌کردن زمینه آموزش و یادگیری، مسئولیت مهمی در تأمین امنیت روانی، حفظ کرامت انسانی و تقویت احساس اعتماد و آرامش در میان دانش‌آموزان برعهده دارد. تحقق این مسئولیت مستلزم رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار تربیتی صحیح و مسئولیت‌پذیری همه عوامل اجرایی و آموزشی مدارس است.

وی افزود: در همین راستا، آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه تنبیه بدنی به هیچ عنوان در محیط‌های آموزشی پذیرفتنی نیست، رسیدگی به موارد تخلف و صیانت از حقوق دانش‌آموزان را از الزامات فعالیت مدارس می‌داند.

ورود به‌موقع دستگاه نظارتی و رسیدگی به تخلف در مدرسه شاهد اندیمشک

روستایی گفت: در پی وقوع حادثه تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه شاهد پسرانه اندیمشک، اداره کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان با ورود فوری تیم بازرسی، موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این بررسی، تصاویر دوربین‌های مداربسته مدرسه نیز ارزیابی و تخلف مدیر مدرسه تأیید شد. در پی احراز تخلف، ابلاغ مدیریتی مدیر مدرسه لغو و پرونده وی برای بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شد.

توجه به سلامت روان دانش‌آموزان در کنار پیگیری تخلف

وی تاکید کرد: رسیدگی به چنین حوادثی تنها به بررسی ابعاد اداری و انضباطی محدود نمی‌شود، بلکه توجه به وضعیت روحی و روانی دانش‌آموزان و پیشگیری از پیامد‌های احتمالی آن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

روستایی گفت: بر همین اساس، مقرر شده است تیم مشاوره‌ای در کنار دانش‌آموزان حضور پیدا کند و با ارائه خدمات روان‌شناختی و حمایتی، زمینه کاهش آثار و پیامد‌های احتمالی این اتفاق بر سلامت روان آنان را فراهم آورد.