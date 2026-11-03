به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید عادل مولا گفت: این ماهی در جریان پایش‌های میدانی کارشناسان محیط زیست مشاهده و برای بررسی‌های تخصصی به اداره‌کل منتقل شد.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد نمونه شناسایی‌شده از گونه «مولی» (Poecilia sphenops) با خاستگاه آمریکای مرکزی و از ماهیان زینتی آکواریومی است.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به ویژگی‌های زیستی این گونه گفت: ماهی مولی از خانواده پوسیلییده و از ماهیان زنده‌زا است که طول آن معمولاً بین سه تا ۱۰ سانتی‌متر بوده و در صورت فراهم بودن شرایط مناسب، توانایی افزایش سریع جمعیت را دارد.

مولا تصریح کرد: اگرچه آثار مخرب تغذیه‌ای این گونه ممکن است با ماهیانی مانند تیلاپیا متفاوت باشد، اما افزایش جمعیت آن می‌تواند بر زیستگاه‌ها و گونه‌های بومی تأثیر منفی بگذارد.

وی ، احتمال انتقال عوامل بیماری‌زا به آبزیان بومی را از دیگر نگرانی‌های ورود گونه‌های غیربومی عنوان کرد و از شهروندان خواست از رهاسازی ماهیان آکواریومی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سایر منابع آبی خودداری کنند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تأکید کرد: رهاسازی گونه‌های غیربومی در طبیعت، حتی با هدف کمک به بقای آن‌ها، می‌تواند تعادل اکولوژیک زیستگاه‌ها را برهم بزند و تنوع زیستی را تهدید کند.

مولا از آغاز بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن گستره حضور این گونه در زیستگاه موردنظر خبر داد و گفت: کارشناسان در حال بررسی هستند تا مشخص شود حضور ماهی مولی به همین یک نمونه محدود است یا گونه‌های غیربومی دیگری نیز در این زیستگاه وجود دارند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج و راهکارهای مناسب برای مدیریت این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.