مدیرکل شیلات خوزستان از برنامه‌ریزی برای پرورش گونه‌های جدید آبزیان در آب‌های شیرین و شور استان خبر داد و گفت: تکثیر گربه‌ماهی بومی تالاب‌های خوزستان تا سال ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل شیلات خوزستان از برنامه‌ریزی برای توسعه و تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی در مزارع آبزی‌پروری استان خبر داد و گفت: ظرفیت‌های اقلیمی، منابع آبی و شرایط طبیعی خوزستان امکان پرورش گونه‌های مختلف آبزیان در بخش‌های آب شیرین و آب شور را فراهم کرده است.

سید شریف موسوی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت آبزی‌پروری استان کمک کند.

وی با اشاره به گونه‌های پیشنهادی برای توسعه پرورش آبزیان ادامه داد: کپورماهیان هندی شامل کاتلا، روهو و مریگال، تیلاپیای پرورشی، گربه‌ماهیان و گونه‌های بومی در بخش آب شیرین و سی‌باس آسیایی در بخش آب شور از جمله گزینه‌های قابل بررسی برای تنوع‌بخشی به تولیدات استان هستند.

موسوی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در معرفی گونه‌های جدید تصریح کرد: توسعه پرورش این گونه‌ها نیازمند بررسی‌های کارشناسی، ارزیابی مخاطرات زیست‌محیطی و دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی افزود: ایجاد مزارع پرورشی بسته برای گونه‌هایی مانند تیلاپیا و سی‌باس با هدف جلوگیری از ورود احتمالی آن‌ها به منابع آبی طبیعی، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.

مدیرکل شیلات خوزستان، بررسی ظرفیت پرورش گونه‌های بومی تجاری و صادرات‌محور و همچنین تولید جلبک اسپیرولینا را از دیگر برنامه‌های تنوع‌بخشی به صنعت آبزی‌پروری استان عنوان کرد.

موسوی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای تکثیر گونه‌های بومی گفت: جمع‌آوری و نگهداری مولدین گربه‌ماهی صیدشده از تالاب‌های هویزه و شادگان و دستیابی به فناوری تکثیر این گونه با همکاری کارشناسان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و متخصصان شیلات استان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای اجرایی شدن تکثیر این گونه تا سال ۱۴۰۶ در حال انجام است.

موسوی همچنین از تکثیر کپورماهیان هندی توسط بخش خصوصی خبر داد و مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش را در توسعه فناوری تکثیر و پرورش گونه‌های جدید، مؤثر در افزایش ظرفیت تولید و رونق اقتصادی صنعت آبزی‌پروری استان دانست.