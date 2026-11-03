معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (اسکودا)، چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج. ا. ا و آزمون سراسری تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ج. ا. ا در سال ۱۴۰۵، روز‌های پنجشنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ آبان برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالرضا سیاره درباره جزئیات برگزاری آزمون‌های پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (اسکودا) ، آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج . ا. ا و آزمون سراسری تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ج .ا . ا در سال ۱۴۰۵ گفت: در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (اسکودا) سال ۱۴۰۵ ، ۱۰۱ هزار و ۸۱۳ متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۵ درصد زن و ۴۵ درصد مرد هستند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پرینت کارت ورود به جلسه آزمون آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران (اسکودا) ، از روز دوشنبه ۱۱ آبان در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر شده است و این آزمون صبح روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه در ۵۰ حوزه اصلی و ۱۸۱ حوزه فرعی در ۳۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۷۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی درباره چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: تعداد ۲۴ هزار و ۹۵۷ متقاضی در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۸۴ درصد زن و ۱۶ درصد مرد هستند.

عبدالرضا سیاره با بیان اینکه پرینت کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه ۱۱ آبان در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است، افزود : این آزمون صبح روز جمعه ۱۵ آبان در ۱۷ حوزه اصلی و ۴۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۰۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی همچنین درباره جزئیات آزمون سراسری تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۵، گفت: تعداد ۴ هزار و ۴۲۰ متقاضی در آن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۳ درصد زن و ۷۷ درصد مرد هستند.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پرینت کارت ورود به جلسه آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراز روز دوشنبه ۱۱ آبان در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است و این آزمون صبح روز جمعه ۱۵ آبان در ۵۵ حوزه اصلی و ۶۷ حوزه فرعی در ۵۴ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود و متقاضیان به یک دفترچه سؤال در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی درباره انتشار کارت شرکت در این آزمون‌ها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون در زمان مقرر با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

سیاره به متقاضیان این آزمون‌ها توصیه کرد؛ برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت مطالعه کنند.