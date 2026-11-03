یک مادر باردار ۳۶ ساله که به مراقبت‌های تخصصی درمانی نیاز داشت، با تلاش نیروهای اورژانس هوایی البرز از شهرستان اشتهارد به کرج منتقل و به بیمارستان کمالی تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، دکتر مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گفت: با توجه به شرایط پرخطر بیمار و ضرورت انتقال سریع وی به مرکز درمانی تخصصی، بالگرد اورژانس هوایی برای انجام این مأموریت به پرواز درآمد.

وی افزود: این مادر باردار پس از انتقال هوایی از اشتهارد به کرج، برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان کمالی تحویل داده شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز با اشاره به اهمیت زمان در رسیدگی به موارد پرخطر بارداری اظهار کرد: استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی، به‌ویژه در شرایطی که انتقال زمینی ممکن است زمان‌بر باشد، نقش مهمی در تسریع دسترسی بیماران به مراکز درمانی مجهز دارد.

مهدوی تأکید کرد: توسعه و به‌کارگیری توان عملیاتی اورژانس هوایی، بخشی از ظرفیت امدادرسانی استان برای پاسخ سریع به حوادث و شرایط اورژانسی و ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند انتقال فوری است.