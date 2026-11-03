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مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، توحش آمریکا را عاملی دانست که با از بین بردن اعتماد به نهادهای بینالمللی، کشورهای بدون بمب را به سوی بازدارندگی اتمی برده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «محمد مخبر» مشاور رهبر معظم انقلاب با نگاهی به رقابتهای تسلیحاتی اخیر و آمارهای منتشر شده از زرادخانههای اتمی و غیراتمی کشورهای جهان، نوشت: توحش آمریکا با از بین بردن اعتماد به نهادهای بینالمللی، جهان را به سوی بازدارندگی اتمی برد.
آقای مخبر افزود: مطابق گزارشهای اخیر، ذخایر نظامی حدود ۱۳۰ کلاهک بیشتر شده و هر ۹ کشور دارای سلاح اتمی در حال نوسازیاند. حتی کشورهای بدون بمب نظیر لهستان، فنلاند،
سوئد و آلمان، در پی میزبانی یا مشارکت هستهایاند.