مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، توحش آمریکا را عاملی دانست که با از بین بردن اعتماد به نهاد‌های بین‌المللی، کشورهای بدون بمب را به سوی بازدارندگی اتمی برده است.

مخبر: توحش آمریکا، جهان را به سوی بازدارندگی اتمی برد

مخبر: توحش آمریکا، جهان را به سوی بازدارندگی اتمی برد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «محمد مخبر» مشاور رهبر معظم انقلاب با نگاهی به رقابت‌های تسلیحاتی اخیر و آمار‌های منتشر شده از زرادخانه‌های اتمی و غیراتمی کشور‌های جهان، نوشت: توحش آمریکا با از بین بردن اعتماد به نهاد‌های بین‌المللی، جهان را به سوی بازدارندگی اتمی برد.

آقای مخبر افزود: مطابق گزارش‌های اخیر، ذخایر نظامی حدود ۱۳۰ کلاهک بیشتر شده و هر ۹ کشور دارای سلاح اتمی در حال نوسازی‌اند. حتی کشور‌های بدون بمب نظیر لهستان، فنلاند،

سوئد و آلمان، در پی میزبانی یا مشارکت هسته‌ای‌اند.