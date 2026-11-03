رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور به‌همراه جمعی از معاونان استانداری و مسئولان استانی، با سفر به شهرستان جعفرآباد و ادای احترام به مقام شهدا، از طرح‌های عمرانی، تولیدی و گردشگری این منطقه بازدید کرد و روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای روستاها، مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور، با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم و شماری از مدیران استانی و شهرستانی، از طرح‌های عمرانی، گردشگری و تولیدی شهرستان جعفرآباد بازدید کرد.

این برنامه با حضور در گلزار شهدای شهرستان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان آغاز شد. در ادامه، هیئت بازدیدکننده از پروژه‌های گوناگون منطقه‌ای از جمله زمین چمن در حال احداث روستای پاچیان، طرح پرورش ماهی‌های زینتی و طرح گردشگری دشت قاهان در روستای آغلک دیدن کرد.

همچنین در جریان این سفر، طرح بهسازی معابر روستای آغلک به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

بازدید از بوستان گردشگری روستای بنابر، طرح بوم‌گردی و ظرفیت‌های روستای هدف گردشگری نویس، و نیز بررسی طرح هادی و امکانات بوم‌گردی روستای کهندان، از دیگر بخش‌های این برنامه بود که طی آن مسائل و نیاز‌های روستایی، راه‌های تقویت زیرساخت‌ها، رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این سفر، نشست مشترک مسئولان برای بررسی دستاورد‌های بازدید برگزار شد و در راستای تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشرفت و آبادانی شهرستان جعفرآباد، تفاهم‌نامه‌ای میان نهاد‌های مسئول به امضا رسید.