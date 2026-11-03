بانویی ۳۵ ساله که با خودرو به داخل رودخانه‌ای در جاده رشت- فومن سقوط کرده بود با تلاش آتش نشانان، از آب خارج و به کمک نیرو‌های اورژانس، به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سارمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر سقوط سواری سمند در رودخانه‌ای در جاده رشت – فومن، محدوده روستای پس ویشه و گیر افتادن راننده در خودرو، ۵ آتش نشان با ۲ خودروی نجات به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه راننده خودروی سواری که بانویی ۳۵ ساله بود در لحظات اولیه سقوط خودرو به داخل رودخانه و محبوس شدن در آن، بی هوش شده بود، افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات و همزمان با عملیات تثبیت و ایمن‌سازی خودرو، راننده را که از هوش رفته بود، از درون اتاقک خودرو خارج و اقدامات اولیه را برای احیای وی انجام دادند.

وی با اشاره به تحویل مصدوم به نیرو‌های اورژانس برای ادامه اقدامات درمانی و انتقال به بیمارستان، گفت: خوشبختانه حال عمومی راننده خودرو در بیمارستان مطلوب و مساعد گزارش شده است.