به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، افشای فساد و سوء استفاده جنسی یک افسر دیگر پلیس انگلیس بار دیگر در برخی محافل رسانه‌ای این کشور خبرساز شد.

تازه‌ترین گزارش منتشر شده در انگلیس از سوء استفاده برخی افسران پلیس انگلیس از قدرت، جایگاه شغلی و اعتماد قربانیان برای برقراری ارتباطات جنسی یا عاطفی نامناسب با افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر قرار گرفته بودند حکایت دارد.

نکته تکان‌دهنده گزارش این است که در یکی از پرونده‌ها، زن قربانی سوء استفاده جنسی برای دریافت کمک به پلیس مراجعه کرد، اما پلیس همان بلا را سرش آورد که برای آن به پلیس پناه برده بود.

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در گزارشی اعلام کرد: آمار شکایت‌های مربوط به سوءرفتار جنسی مأموران پلیس ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و در یک دوره دوساله «بیش از دو برابر» شده است.

گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد علاوه بر جرایم جنسی بیش از هزار و دویست و هشتاد پرونده مربوط به خشونت خانگی مرتبط با ماموران پلیس ثبت شده است که شامل تجاوز جنسی، تعرض جنسی، کنترل اجباری، تعقیب و مزاحمت و خفه‌کردن غیرکشنده بود.

در این گزارش‌ها آمده است بخش بزرگی از پرونده‌های مختومه به دلیل نبود شواهد کافی، انصراف شاکیان یا تصمیم به پیگیری‌نکردن، به نتیجه قضایی نرسیده بودند.

گزارش‌های منتشر شده در انگلیس همچنین نمونه‌هایی از سوء استفاده پلیس از موقعیت شغلی را فاش می‌کند که پرونده نائومی میدوز (Naomi Meadows) و استوارت ماینز (Stuart Mines)، مأمور پلیس دوون و کورنوال، از جمله آن هاست.

این مأمور در جریان ملاقات با قربانی از جایگاه پلیسی خود برای ایجاد ترس و احساس نابرابری قدرت سوء استفاده و به او تجاوز کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده وزارت کشور انگلیس، در سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ هزار پرونده مربوط به سوء رفتار افسران پلیس انگیس به ثبت رسید که تنها ۶۹۵ مورد منجر به اخراج افسران پلیس شده است.

اداره مستقل رسیدگی به رفتار نیرو‌های پلیس (IOPC) در پی فشار افکار عمومی برای ارائه گزارش رسیدگی به شکایات، آمار اتهامات ثبت شده در دسته‌های مرتبط با رفتار جنسی وسوء استفاده افسران پلیس از قدرت را در دوره بررسی سال ۲۰۲۵ – ۲۰۲۶، ۴۶۲ فقره شامل ۲۵۵ تعرض جنسی، ۸۷ سوءاستفاده از موقعیت برای اهداف جنسی، ۵۹ فقره رفتار‌های جنسی نامناسب، ۳۳ فقره سوءاستفاده از موقعیت برای ایجاد رابطه نامناسب و ۲۸ فقره آزار جنسی اعلام کرد.

شماری از شهروندان می‌گویند: پس از افشای اقدام هولناک شماری از افسران پلیس از جمله وین کوزنز اعتماد به نیروی پلیس به طور چشمگیری از دست رفته است.

وین کوزنز افسر دیپلماتیک در سفارت آمریکا بود که سارا اورارد دختر انگلیسی را ربود و پس از تجاوز او را به قتل رساند، جسدش را سوزاند و بقایای آن را در پارک جنگلی خارج از شهر پنهان کرد. افسر پلیسی که پس از دستگیری معلوم شد فردی فاسد بوده و حتی مزاحمت‌هایی برای افسران پلیس زن ایجاد کرده بود، اما شکایت‌ها علیه او جدی گرفته نشد.

شماری از شهروندان انگلیسی با ابراز نا امیدی از نیروی پلیس و افزایش رفتار مجرمانه و نامناسب آنان می‌گویند نیروی پلیس و اختیارات قانونی او باید وسیله حفاظت از شهروندان باشند، نه ابزاری برای سوءاستفاده از اعتماد و آسیب‌پذیرتر کردن قربانیان.

داده‌های رسمی و نتایج نظر سنجی‌ها در انگلیس از جمله نظر سنجی موسسه گالوپ و یوگوو نشان می‌دهد میزان اعتماد به نیروی پلیس انگلیس در یک دهه اخیر روند نزولی را طی کرده است.

نتایج تازه‌ترین نظر سنجی موسسه یوگوو در سال جاری میلادی نشان می‌دهد میزان بی اعتمادی به نیروی پلیس در مناطق مختلف انگلیس یکسان نیست و بر اساس نتایج این نظر سنجی تفاوت میان افراد دارای اعتماد و بی اعتماد به نیروی پلیس انگلیس، درباره پلیس لندن یا مترو پولیتن بیشتر از سایر نقاط این کشور است و به «منهای ۱۹ درصد» رسیده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، بحران اخلاقی: شامل تخلفات جنسی، سوءاستفاده از قدرت و رفتار‌های غیرحرفه‌ای بعضی مأموران.

بحران عملکردی شامل نارضایتی از تحقیقات، پاسخ‌گویی و رسیدگی به جرائم در نیروی پلیس

و نیز بحران نظارتی که شامل تردید درباره استقلال و اثربخشی سازوکار‌های رسیدگی به شکایت از نیروی پلیس عنوان شده است از مهمترین علت‌های تشدید بحران بی اعتمادی به نیروی پلیس انگلیس عنوان شده است.