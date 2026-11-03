وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست هم اندیشی با هنرمندان و فعالان دارای معلولیت، از طرح میثاق با این جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدرضا صالحی امیری گفت: در کشور، پنج هزار کارگزار در بخش‌های مختلف دولتی داریم، از این دولتمردان و کارگزاران انتظار داریم هر کدام برای جامعه ۱۰ میلیون نفری معلولان اقدام عملیاتی طراحی و اجرا کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این طرح با نام میثاق یاد کرد و افزود: در قالب مسئولیت‌های اجتماعی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها انتظار داریم با مشارکت در طرح میثاق آن را در قالب یک طرح به هیئت دولت ببرند تا اقدامات بعدی انجام شود.

وی افزود: همه وزرا باید یک مشاور و دفتر حمایت از این جامعه داشته باشند ما به عنوان وزارتخانه پیش‌رو، این گام را برای حمایت از جامعه دارای معلولیت در صنایع دستی و گردشگری خواهیم برداشت.