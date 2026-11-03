\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0648\u0647 \u0645\u062d\u0631\u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f8 \u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0645\u0632 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0637\u0646 \u0648 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n \n\n\u00a0