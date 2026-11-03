به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اهمیت واگذاری اصولی اراضی گفت: واگذاری قانونی زمین از ارکان مهم توسعه بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی است و مدیریت امور اراضی با هدف حمایت از متقاضیان و فعالان بخش تولید، این فرآیند را بر اساس قوانین و مقررات دنبال می‌کند.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، هشت نشست شورای هیأت هفت‌نفره واگذاری زمین برای بررسی و تعیین تکلیف ۱۱۳ پرونده برگزار شد و درخواست متقاضیان پس از بررسی‌های کارشناسی و تطبیق با موازین شرعی و قانونی، مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌های واگذاری اراضی، علاوه بر شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و تسهیل فعالیت متقاضیان، از بلااستفاده ماندن ظرفیت اراضی ملی و دولتی جلوگیری می‌کند.

سلطانی کاظمی با اشاره به تأثیر واگذاری قانونی زمین در توسعه فعالیت‌های تولیدی گفت: فراهم شدن زمینه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی، اجرای طرح‌های زراعی، باغی و سایر فعالیت‌های تولیدی را تسریع می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری هدفمند از زمین‌های مستعد استان می‌تواند به افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره‌های تولید و فرآوری منجر شود و زمینه رونق اقتصادی خوزستان را فراهم کند.