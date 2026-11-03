برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» و «تهران ۲۰» شبکه تهران سیما، امروز با رویکرد گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، حضور مقامات و چهره‌های شاخص و پرداختن به موضوعات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان حوالی ساعت ۱۶:۱۵ با اجرای حسین مولایی و زینب پورابراهیم و به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی، میزبان چهره‌های ورزشی و مسئولان کشوری خواهد بود.

در این برنامه، روح‌الله رستمی ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری و رکورددار دسته ۸۰ کیلوگرم جهان درباره افتخارات ورزشی خود گفت‌و‌گو می‌کند. همچنین سردار سیاوش مسلمی، رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور، به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان برنامه‌های این سازمان را تشریح خواهد کرد.

بررسی اختلالات شایع ستون فقرات در دانش‌آموزان با حضور دکتر پارسا سالمی، آموزش نقاشی رنگ روغن توسط مسعود حسین‌زاده، مباحث کنکور با کارشناسی محمد اصل غفاریان، شعرخوانی شاعران نوجوان شامل امیرتیام ولی‌پوری، امیرعلی ایازنیا و سید علیرضا عدالتی علوی، و آموزش آشپزی نان شکم‌پر اسفناج توسط آمنه فولازاده از دیگر بخش‌های این برنامه است.

در ادامه ، برنامه «تهران ۲۰» نیز امشب سه‌شنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۰ به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این برنامه با حضور عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، و حجت‌الاسلام کمال خداداده، رئیس شورای عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی، به بررسی حس استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران، حافظه تاریخی، اقتدار دفاعی، تجمعات مردمی و تمهیدات برگزاری مراسم ۱۳ آبان می‌پردازد.