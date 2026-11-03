روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) از جوانان و نوجوانان خراسان رضوی دعوت کرد با حضوری پرشور در راهپیمایی فردا، بار دیگر جلوه‌ ای از بصیرت، همبستگی و روحیه استکبارستیزی را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام رضا(ع) آمده است: امسال راهپیمایی ۱۳ آبان در حالی برگزار می‌شود که تقارن آن با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و آیین استقبال و تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام در مشهدالرضا، حال‌ و هوایی معنوی و حماسی به این مراسم بخشیده است.

در اطلاعیه سپاه امام رضا (ع) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت و مقاومت، از نسل نوجوان و جوان به‌ ویژه دانش‌ آموزان و دانشجویان دعوت شده است با حضور در راهپیمایی۱۳ آبان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌ های امام راحل (ره) و رهبر شهید انقلاب (ره) و شهدای والامقام، میزبانان شایسته‌ ای برای پیکرهای مطهر شهدای خوشنام باشند و پیام ایستادگی، عزت و استقلال ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند.