مسابقات پاراکانو، سندروم داون و بیماری‌های خاص قهرمانی کشور با معرفی برترین‌ها در دریاچه آزادی برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات پاراکانو قهرمانی کشور امروز ۱۲ آبان در دریاچه آزادی برگزار شد.

در این رقابت‌ها ورزشکاران در کلاس‌های مختلف پاراکانو، سندروم داون، بیماری‌های خاص و اوتیسم مسابقه دادند.

در پاراکانو کلاس KL۳ مردان، شایان ولیان از البرز اول، امیرحسین امیری از کرمانشاه دوم، حسن مولوی از تهران سوم و سعید غلامی بهمنی از تهران چهارم شدند.

در پاراکانو کلاس KL۳ بانوان، سارا سادات احمدی از البرز، اشرف دارائی‌فرد از تهران و فاطمه شیراسدی از البرز اول تا سوم شدند.

در پاراکانو کلاس KL۲ مردان، ولی محمدی و فرشاد یاوری‌فرد از تهران مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

در پاراکانو کلاس KL۲ بانوان، نسرین ندایی طوسی از تهران مقام اول را کسب کرد و در کلاس KL۱ بانوان، سارا عبدالملکی اول و سارینا نظری دوم شدند.

در پاراکانو کلاس KL۱ مردان، محمدرضا تقی‌پور از تهران و کیان مهدوی از تهران مقام‌های اول و دوم را کسب کردند و در کلاس VL۲ مردان، فرشاد یاوری‌فر جایگاه نخست را به دست آورد.

در رقابت سندروم داون مردان، احسان قرقچیان از تهران اول شد و در مسابقه بیماری‌های خاص مردان، رضا هاشم‌نژاد از مرکزی و مهدی اسفندیاری از تهران اول و دوم شد.

در مسابقه سندروم داون بانوان، فاطمه غلامحسینی و ساینا حضوری هر دو از تهران مقام‌های اول و دوم را کسب کردند.

در رقابت اوتیسم مردان، امیررضا نادریان از تهران اول، سلجوق یخفروزان از تهران دوم، ماهان اصل‌نژاد از تهران سوم و ابوالفضل نادریان از تهران چهارم شدند.