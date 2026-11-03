به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصی‌پور با اشاره به اهمیت استاندارد بودن وسایل بازی در حفظ سلامت کودکان گفت: تجهیزات بازی استاندارد، تضمین‌کننده ایمنی و کیفیت هستند و نقش مهمی در پویایی، نشاط و رشد فکری و ذهنی کودکان دارند.

وی افزود: وسایل بازی و تجهیزات تفریحی در بوستان‌ها، شهربازی‌ها، مهدهای کودک، مدارس و مراکز تفریحی به‌طور مستقیم با سلامت و ایمنی کودکان ارتباط دارند و رعایت الزامات استاندارد در مراحل طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری از آن‌ها، از بروز حوادث و آسیب‌های جسمی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل استاندارد خوزستان از متولیان بوستان‌ها، شهربازی‌ها، شهرداری‌ها، مهدهای کودک و مراکز آموزشی خواست با دریافت گواهی بازرسی فنی، از استاندارد بودن تجهیزات بازی اطمینان حاصل کنند و از بهره‌برداری وسایل فرسوده، غیراستاندارد و فاقد تأییدیه ایمنی بپرهیزند.

قیصی‌پور همچنین گفت: اداره‌کل استاندارد خوزستان با هدف صیانت از ایمنی و حقوق کودکان، بازرسی‌های دوره‌ای از وسایل بازی و تجهیزات شهربازی‌ها و مراکز تفریحی استان، ارزیابی انطباق آن‌ها با استانداردهای ملی، صدور و تمدید گواهی ایمنی و برخورد قانونی با تجهیزات غیراستاندارد را با جدیت دنبال می‌کند.