دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان البرز با برگزاری گردهمایی، حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام کردند و بر ضرورت نقش‌آفرینی آگاهانه نسل جوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این گردهمایی با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز برگزار شد و حاضران با برافراشتن پلاکارد و پرچم جمهوری اسلامی ایران و اعلام مواضع خود، بر همراهی و حمایت از انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این مراسم، دانشجویان ضمن بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل روز کشور، حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را از مسئولیت‌های مهم جامعه دانشگاهی دانستند و بر نقش نسل جوان در ساختن آینده کشور تأکید کردند.

همچنین در بخش‌هایی از این گردهمایی، بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده و مسئولیت خطیر این قشر در انتقال آگاهی، تقویت هویت ملی و پرورش نسل مسئولیت‌پذیر تأکید شد.

دانشجویان حاضر در این مراسم با اشاره به جایگاه معلمان در شکل‌دهی به افکار و نگرش نسل آینده، نقش آنان را فراتر از آموزش مفاهیم درسی دانستند و بر اهمیت آگاهی‌بخشی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی در محیط‌های آموزشی تأکید کردند.

این گردهمایی در حالی برگزار شد که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان معلمان آینده کشور، علاوه بر مسئولیت آموزشی، نقش مهمی در تربیت فرهنگی و اجتماعی نسل‌های بعدی بر عهده دارند.