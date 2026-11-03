مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور، با اشاره به نقش موثر مردم در تحول فرهنگی، بر مردمی‌سازی فرهنگ و تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی در سراسر کشور تاکید کرد و از مردم خواست نمونه‌های برتر فرهنگی را به این شورا معرفی کنند.

حجت‌الاسلام سید علی‌اصغر تقوی، مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مفهوم فرهنگ عمومی، اظهار داشت: فرهنگ عمومی، فرهنگی است که مربوط به عامه مردم و همه ماست؛ مانند فرهنگ مهمان‌نوازی. ممکن است ما فرهنگ خصوصی نیز داشته باشیم یا فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و آموزشی را در این دسته جای دهیم، اما آن بخش از فرهنگ که همه مردم را در بر می‌گیرد، حوزه فرهنگ عمومی است که با زیست همه مردم در ارتباط است.

وی با اشاره به وظایف این شورا، گفت: وظیفه شورای فرهنگ عمومی، اصلاح فرهنگی است که ممکن است غلط باشد و در عین حال عمومیت پیدا کرده باشد، و نیز ارتقای فرهنگ عمومی که جامعیت پیدا نکرده، اما درست است. خود تقویم نیز از جمله مواردی است که در این حوزه قرار می‌گیرد؛ از جمله روز چهاردهم آبان که به عنوان روز فرهنگ عمومی در تقویم کشور ثبت شده است.

مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به پیشینه تاسیس این شورا، افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کرد. با گسترده شدن مباحث فرهنگی و تنوع‌یافتن آنها، بخش اعظم موضوعات به حوزه فرهنگ فرهیختگان و نهاد‌های آموزش عالی، دانشگاه‌ها و کنکور مربوط می‌شد. امام شهید ما در زمان ریاست‌جمهوری‌شان، احساس کردند فرهنگ عمومی باید به‌صورت مستقل و در یک جایگاه خاص‌تر پیگیری شود.

تقوی تصریح کرد: ایشان پیشنهاد تاسیس شورای فرهنگ عمومی را به‌عنوان یکی از شورا‌های اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردند. این پیشنهاد پذیرفته و مصوب شد و پس از چند ماه بررسی و اصلاح آیین‌نامه، نهایتا در تاریخ چهاردهم آبان تصویب نهایی و ابلاغ گردید. از آن زمان، روز چهاردهم آبان به‌عنوان روز فرهنگ عمومی در تقویم گرامی داشته می‌شود.

وی با اشاره به کانون‌های تولید و بسط فرهنگ عمومی در جامعه، گفت: مهم‌ترین کانون‌های تولید و گسترش فرهنگ عمومی عبارت‌اند از: مدرسه، مسجد، محله، خانه و خانواده. خانواده به دلیل اینکه افراد بیشترین وقت خود را در آن می‌گذرانند، مهم‌ترین نقش را دارد. در کنار اینها، فضای مجازی و رسانه نیز به‌شدت اثرگذار شده است و بخش قابل‌توجهی از مرجعیت فرهنگی را به خود اختصاص داده است.

تقوی تاکید کرد: ما باید به دنبال تقویت نهاد‌هایی باشیم که اثرات مثبت آنها بر فرهنگ عمومی بیشتر است و اعتماد و اعتنای بیشتری به آنها می‌شود.

مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: ما به‌شدت در حوزه فرهنگ به مقوله مردمی‌سازی نیاز داریم و معتقدیم این مقوله باید در همه ابعاد پیگیری شود. فرهنگ، مسئله‌ای نیست که دستگاه‌های اداری، سازمان‌ها و نهاد‌ها بخواهند برای افراد در روستاها، خانه‌ها و خانواده‌ها نسخه بپیچند. آنها می‌توانند مدیریت، نظارت، راهبری و هدایت کنند، اما مجری اصلی و ناشر اصلی رفتار‌های فرهنگی، مردم هستند.

وی افزود: مردم می‌توانند نهاد‌های واسط تعریف کنند یا در رویداد‌های فرهنگی به‌صورت مستقل مشارکت کنند. همچنین ممکن است فردی مستقلا پرچم را بردارد و در یک رفتار فرهنگی نمود پیدا کند؛ مانند کسی که در یک جایگاهی ایستاده و عمل نجات‌بخشی انجام می‌دهد و به یک رفتار فرهنگی تبدیل می‌شود.

تقوی با اشاره به درخواست شورای فرهنگ عمومی از مردم، گفت: تقاضای ما از مردم این است که معرف فرهنگ خوب و اصلاح‌کننده فرهنگ غلط باشند و در این روند با ما همکاری کنند. مردم باید حاکمیت، دستگاه‌ها و نهاد‌ها را یاری رسانند و در عین حال مطالبه‌گر باشند که این فرهنگ باید اصلاح یا ارتقا پیدا کند. همچنین از مردم می‌خواهیم به‌عنوان شورای فرهنگ عمومی با ما ارتباط برقرار کنند و اگر فرهنگی را می‌شناسند که باید ارتقا یابد و غالب شود، در گفتمان‌سازی و کار‌های مرتبط با ما همراهی کنند.

مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور به مهم‌ترین رویداد این روز اشاره کرد و گفت: ما در روز فرهنگ عمومی، مراسم تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی را در سراسر کشور برگزار می‌کنیم. بسیاری از عزیزان ما در حوزه‌های مختلفی مانند کتاب‌خوانی، محیط زیست و سایر عرصه‌های فرهنگ عمومی با امکانات اندک در خدمت هستند و این رویداد به افتخار آنها برگزار می‌شود.

تقوی از مردم دعوت کرد و گفت: اگر در جامعه نمونه‌هایی از خادمان فرهنگ عمومی را می‌شناسید، چه در دستگاه‌های مسئول و چه در میان عامه مردم، آنها را به ما معرفی کنید تا با کمک رسانه، دولت و دستگاه‌ها معرفی شوند و محتوایی که تولید می‌کنند، توسعه یابد. همه شورا‌های فرهنگ عمومی در بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌ها به این رویداد توجه دارند و در سطح ملی نیز در مرکز این موضوع پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: افرادی که ما تجلیل می‌کنیم، تنها خادمان فرهنگ عمومی نیستند؛ شاید برجسته‌ترین خادمان ما هنوز شناسایی نشده باشند و مردم عزیز می‌توانند در شناسایی و معرفی آنها به ما کمک کنند.