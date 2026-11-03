به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، پیامی درباره دیدار وزیر خارجه این کشور با علی باقری کنی در پکن منتشر کرد.

وی در صفحه رسمی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس، عکسی از این دیدار منتشر کرد و نوشت: وانگ یی، مدیر دفتر کمیسیون امور خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در پکن با علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار کرد.

در شرایطی که درگیری‌ها در خاورمیانه ادامه دارد و پیامد‌های آن به مناطق دیگر گسترش می‌یابد، گفت‌و‌گو و مذاکره راه پیش‌رو را آماده می‌سازد. همه طرف‌ها باید با احساس مسئولیت در قبال مردم خود و تاریخ، به یکدیگر نزدیک شوند و به جای توسل دوباره به سلاح، به شیوه‌ای منطقی و عمل‌گرایانه بر راه‌حل سیاسی تمرکز کنند.

چین آماده است ابتکار‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور شی برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه را پیگیری کند و به همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن صلح به منطقه ادامه دهد.

چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت می‌کند و آماده است برای پیشبرد بیشتر روابط دوجانبه با ایران همکاری کند.