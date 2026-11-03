رئیس سازمان امور دانشجویان از ابلاغ بخشنامه‌ای به منظور بر طرف شدن مشکلات دانشجویان و فارغ‌التحصیلان عراقی تا ۱۱ آذر از طریق سامانه ادب خبر داد و بر ارتقای همکاری‌های علمی و اعطای ۲۰۰ بورس تحصیلی به نخبگان این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با یاسر عبدالزهرا سفیر جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

رئیس سازمان امور دانشجویان دراین دیدار، با اشاره به مشکلات پیش‌آمده دانشجویان خارجی به‌ویژه دانشجویان عراقی طی جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و محدودیت‌های ارتباطی گذشته، گفت: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با نهاد‌های ذی‌ربط، بخشنامه‌ای به تمامی دانشگاه‌های کشور ابلاغ شده است؛ بر این اساس، تمامی دانشجویان و حتی فارغ‌التحصیلانی که به‌دلیل مسائل سال‌های گذشته با چالش‌هایی ازجمله دریافت دانشنامه مواجه هستند، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه تا تاریخ ۱۱ آذرماه مدارک خود را از طریق سامانه جدید ادب بارگذاری کنند.

حبیبا افزود: با اجرای این بخشنامه، تمامی موانع یادشده به‌طور ریشه‌ای برطرف خواهد شد و اطمینان می‌دهیم که من‌بعد شاهد بروز چنین مشکلاتی برای دانشجویان عراقی نخواهیم بود.

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: آموزش زبان فارسی به عنوان یک نیاز جهت جذب دانشجو در خارج از کشور محسوب می‌شود. در این راستا، می‌توانیم از ظرفیت‌های استادان زبان فارسیِ ایران مستقر در عراق، جهت برگزاری و تدریس دوره‌های زبان فارسی پیش از ورود به ایران استفاده کنیم، به گونه‌ای که دانشجو، آموزش زبان فارسی را پیش از ورود به کشور سپری نماید.

وی با تأکید بر روابط دیرینه و برادرانه و مشترکات بسیار زیاد میان دو ملت ایران و عراق و جایگاه علمی برجسته جمهوری اسلامی ایران در نظام‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی و قرارگیری آموزش عالی ایران در رتبه‌های ۱۵ تا ۱۶ جهانی، از توافق برای اعطای بورس‌های جدید خبر داد و گفت: در جریان مذاکرات با سفیر عراق، مقرر شد ۲۰۰ بورس تحصیلی برای متقاضیان تحصیل در ایران اختصاص یابد. شرط اصلی بهره‌مندی از این امتیاز، احراز نمرات عالی در دروس پایه مقطع دیپلم مانند ریاضی و هندسه برای متقاضیان رشته‌های فنی و مهندسی است و اگر در سال نخست فرآیند پذیرش با موفقیت انجام شود در سال‌های اتی ظرفیت پذیرش افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان برگزیده این طرح در سرآمدترین دانشگاه‌های کشور پذیرش خواهند شد. امید است با این اقدام، دیپلماسی علمی دو کشور بیش از پیش تحکیم یافته و زمینه حضور نخبگان عراقی در مناصب عالی تخصصی و مدیریتی دولت جمهوری عراق فراهم گردد.





سفیر جمهوری عراق در این دیدار ضمن قدردانی از دکتر حبیبا در حل‌وفصل مشکلات دانشجویان عراقی، از آغاز فرایند اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه تبادل بورس تحصیلی خبر داد.

یاسر عبدالزهرا سفیر جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، روابط علمی و دانشگاهی دو کشور را دیرینه، ریشه‌دار و ممتاز توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران میزبان بیشترین تعداد دانشجویان بین‌الملل، به‌ویژه دانشجویان عزیز عراقی است و تاکنون هزاران دانشجوی عراقی از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شده‌اند.

سفیر عراق با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در ماه‌های اخیر برای دانشجویان عراقی ناشی از تحولات و وقایع رخ‌داده، تصریح کرد: خوشبختانه امروز با دیدار و مذاکره با دکتر حبیبا، مسیر و فرایند اجرایی حل‌وفصل شد.

وی با اشاره به توافقات انجام‌شده برای توسعه همکاری‌های آموزشی، از آغاز اجرای تفاهم‌نامه تبادل بورس تحصیلی خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی ایران هر سال ۲۰۰ بورس تحصیلی به متقاضیان عراقی اختصاص می‌دهد و در مقابل، کشور عراق نیز متعهد است هر سال ۱۰۰ بورس تحصیلی را به دانشجویان جمهوری اسلامی ایران اعطا کند که روند اجرایی آن از امروز کلید خورد.