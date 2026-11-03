نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری از دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور حماسه‌آفرینی، بصیرت و اراده پولادین دانش‌آموزان و دانشجویانی است که با تسخیر لانه جاسوسی، ابهت پوشالی آمریکا را در هم شکستند و پیام استقلال، عزت و آزادگی ملت بزرگ ایران را به جهانیان مخابره کردند.

امسال در شرایطی به استقبال این روز بزرگ می‌رویم که جبهه مقاومت در تقابل با رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، حماسه‌هایی بی‌نظیر از ایستادگی را خلق کرده است. خون پاک شهدای راه قدس و مقاومت بالخصوص رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، درخت تنومند بیداری اسلامی را آبیاری کرده و نقاب از چهره کریه استکبار جهانی و مدعیان دروغین حقوق بشر برداشته است.

بی‌شک، پرچمی که رهبر شهید و شهدا برافراشته‌اند هرگز بر زمین نخواهد افتاد و راه پرنور آنان تا نابودی کامل ظلم و استکبار، با عزم و اراده‌ای راسخ‌تر از گذشته توسط جوانان غیور امت اسلامی ادامه خواهد یافت.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دانش‌آموز و دانشجو و همچنین شهدای سرافراز جبهه مقاومت، از عموم مردم بصیر، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان دارالعباده یزد، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف دعوت می‌نماییم تا با حضور پرشور، دشمن‌شکن و یکپارچه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان که از ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی امیرچقماق برگزار می‌گردد، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، امام راحل (قدس سره الشریف)، امام شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تجدید میثاق نموده و خشم و انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل یکصدا فریاد زنند.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

محمدرضا بابایی

استاندار یزد

ابوالقاسم وافی

نماینده مردم شریف استان یزد در مجلس خبرگان رهبری