به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد حسن اسماعیل پور افزود: این همایش که با هدف ارزیابی فرآیند‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تجلیل از بنگاه‌های اقتصادی برتر برگزار میشود، فرصتی استثنایی برای بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و خدماتی است تا جایگاه خود را در سطح کشور تثبیت کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت فعال استان بوشهر در این رویداد ملی اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های صنعتی و فعالان بخش‌های مختلف استان بوشهر، از جمله اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، میتوانند با مراجعه به سامانه اختصاصی این همایش، نسبت به ثبت‌نام و شرکت در فرآیند ارزیابی بنگاه‌های برتر اقدام نمایند.

معاون بازرسی اداره کل صمت بوشهر تأکید کرد: فرآیند ارزیابی و ثبت‌نام از طریق سامانه رسمی hemayat.cppo.ir انجام میشود. این همایش تنها یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه فرآیندی علمی و کارشناسی برای شناسایی بنگاه‌های نمونه و برتر است که در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پیشرو هستند.

وی بیان کرد: که برای پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات احتمالی فعالان اقتصادی، دبیرخانه اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با شماره تلفن‌های ۲۲۰۵۸۵۴۲-۰۲۱ و ۲۶۲۰۰۵۰۳ -۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی در این خصوص است.