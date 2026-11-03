به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در خرمشهر، شناسایی و دستگیری عامل این حادثه به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و شناسایی متهم، با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر با اشاره به کشف یک قبضه کلت کمری در این عملیات تصریح کرد: سلاح مرتبط با پرونده کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که از طریق اقدامات مجرمانه، به‌ویژه تیراندازی، آرامش و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، برخورد خواهد کرد.