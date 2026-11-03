به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون استاندار همدان در این نشست از برگزاری مجموعه‌ای از رویداد‌های فرهنگی، گردشگری و اجتماعی از چهارم تا چهاردهم آذر در همدان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، رونق گردشگری و تقویت اقتصاد استان برگزار می‌شود.

سید مجتبی حسینی با اشاره به پیش‌بینی حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور افزود: تبلیغات گسترده در سطح ملی برای معرفی این رویداد‌ها و ظرفیت‌های گردشگری همدان انجام خواهد شد.

او همچنین از همراهی اصناف و بازاریان در این برنامه خبر داد و تصریح کرد: شماری از فعالان صنفی در گروه‌های مختلف، برای ارائه تخفیف‌های ویژه به گردشگران و شهروندان در مدت برگزاری رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

شهردار همدان هم با اشاره به برنامه‌ریزی شهرداری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهر در فصل پاییز گفت: این رویداد با محوریت کودک و نوجوان و هم‌زمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

سید مسعود حسینی افزود: برگزاری نمایشگاه اسباب‌بازی، جشنواره غذا، تور‌های گردشگری، برنامه‌های نمایشی و مسابقات ورزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ۱۰ روز است.

او با بیان اینکه این برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری، اصناف و اصحاب رسانه برگزار می‌شود تصریح کرد: این رویداد زمینه معرفی بیشتر همدان به‌عنوان مقصد گردشگری پاییزی کشور و رونق اقتصادی فعالان این حوزه را فراهم کند.