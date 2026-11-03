مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان شرقی بر ضرورت اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به پاسداشت مقام شهدای گمنام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سردار سرتیپ دوم مسعود باقری‌نژاد در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام گفت: امسال هم‌زمان با ایام سوگواری سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، استان آذربایجان شرقی میزبان شهدای گمنام و والامقامی خواهد بود که با نثار جان خود، امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدند.

وی گفت: تقارن این میزبانی با ایام فاطمیه، فرصت ارزشمندی برای پیوند هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت با معارف اهل‌بیت (علهم السلام) و تبیین جایگاه والای فداکاری و ازخودگذشتگی در جامعه است.

سردار باقری‌نژاد با تأکید بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم گفت: انتظار می‌رود همه سازمان‌ها، نهاد‌ها و مجموعه‌های مسئول، با نگاهی اعتقادی و انقلابی و فراتر از انجام وظایف اداری، پای کار باشند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای برگزاری مراسمی باشکوه و در شأن مقام شامخ این شهیدان بهره بگیرند. همچنین لازم است برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که زمینه حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی و تقسیم مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های اجرایی افزود: برگزاری شایسته مراسم شهدای گمنام نیازمند هم‌افزایی، برنامه‌ریزی دقیق، تعیین وظایف مشخص و پیگیری مستمر مصوبات از سوی تمامی اعضای ستاد است و هر دستگاه باید با شناخت مسئولیت خود، اقدامات لازم را در زمان‌بندی تعیین‌شده به انجام برساند تا روند اجرای برنامه‌ها بدون وقفه و با انسجام کامل دنبال شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ادامه داد: شهدای گمنام اگرچه از نظر نام و نشان برای بسیاری از مردم ناشناخته‌اند، اما یاد و نام و آرمان‌های آنان در حافظه تاریخی ملت ایران جایگاهی ماندگار دارد. حضور پیکر‌های مطهر این شهیدان در شهر‌ها و مناطق مختلف، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، تقویت روحیه معنوی جامعه و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود.

در این نشست پس از بررسی و هماهنگی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای میزبانی از شهدای گمنام، دستورالعمل اجرایی مراسم و برنامه‌های مرتبط به سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط ابلاغ شد تا دستگاه‌های مسئول با آمادگی کامل و هماهنگی با ستاد استانی، زمینه برگزاری مراسم استقبال، تشییع و تدفین پیکر‌های مطهر این شهدای والامقام را فراهم کنند.