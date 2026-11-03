رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، تصریح کرد: آموزش مستمر، فرهنگ‌سازی و تعیین دقیق حدود صلاحیت‌های قانونی می‌تواند از وقوع جرم و اطاله دادرسی جلوگیری کند و زمینه ارتقای سلامت و انضباط سازمانی را فراهم آورد.

آموزش و پیشگیری، راهکار کاهش جرایم نظامی

آموزش و پیشگیری، راهکار کاهش جرایم نظامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در کرج گفت: مأموریت اصلی این سازمان، صیانت از نیروهایی است که مسئولیت تأمین امنیت و آرامش جامعه را بر عهده دارند و تحقق این مأموریت مستلزم توجه جدی به برنامه‌های پیشگیرانه است.

وی با اشاره به اهمیت تعیین مرز صلاحیت‌های قضایی افزود: مشخص نبودن حدود صلاحیت در رسیدگی به برخی جرایم، به‌ویژه تخلفات و جرایم ارتکابی در مقام ضابط، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف میان مراجع قضایی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.

پورخاقان با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دادگستری استان البرز و سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: همکاری مستمر این دو مجموعه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن تعیین صحیح مرجع رسیدگی، از ارجاع‌های مکرر و رفت‌وبرگشت غیرضروری پرونده‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در ادامه، با اشاره به حدود صلاحیت قانونی این سازمان گفت: بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد و بر اساس مجوز صادرشده از سوی امام شهید، رسیدگی به جرایم حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح نیز در حوزه صلاحیت این سازمان قرار گرفته است.

وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی کارکنان نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: در برخورد با جرایم غیرعمدی باید تا حد امکان رویکرد حمایتی و اصلاحی مورد توجه قرار گیرد، هرچند سهل‌انگاری در مجموعه‌های نظامی و انتظامی نیز پذیرفتنی نیست و ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

پورخاقان با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور اظهار کرد: مطابق آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر، نیروهای مسلح دژهای مستحکم حفاظت از مردم و مایه اقتدار حاکمیت هستند؛ از این رو باید با حمایت از سرمایه انسانی این مجموعه‌ها، زمینه ارتقای سلامت اداری، انضباط سازمانی و افزایش کارآمدی آنان را فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش فرماندهان نظامی در صحنه‌های دفاعی کشور افزود: فرماندهان نیروهای مسلح همواره در خط مقدم مسئولیت‌ها حضور دارند و شهادت تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه کشور در حملات نخست دشمن نیز بیانگر جایگاه و اهمیت این نیروها در تأمین امنیت و دفاع از کشور است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: امنیتی که نیروهای مسلح برقرار می‌کنند، امکان فعالیت و خدمت‌رسانی سایر اقشار جامعه از جمله پزشکان، معلمان، قضات، مهندسان، کشاورزان و دانشگاهیان را در فضایی آرام فراهم می‌سازد و باید قدردان این تلاش‌ها بود.

در پایان این مراسم علی قاسمی ده چشمه به عنوان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز معارفه و از زحمات ایرج عباسی رئیس سابق این سازمان تقدیر شد.