\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u0641\u0631\u062f \u0627\u062e\u0644\u0627\u0644\u06af\u0631 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u0644\u0627\u062d \u0633\u0631\u062f \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0631\u0639\u0628 \u0648 \u0627\u062e\u062a\u0644\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u062f\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n