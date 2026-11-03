به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون دادستان مرکز استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب مهریز در بازدیدی میدانی از اراضی واگذارشده بلاتکلیف در این شهرستان، بر ضرورت تعیین تکلیف زمین‌های بدون استفاده، برخورد قانونی با متخلفان و بازپس‌گیری اراضی در صورت احراز تخلف تأکید کردند.

در این بازدید، وضعیت اراضی که با هدف اجرای طرح‌های مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده، اما تاکنون اقدام مؤثری برای اجرای طرح‌های مصوب در آنها صورت نگرفته است، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مقامات قضایی با بررسی میدانی میزان پیشرفت طرح‌ها و تعهدات متقاضیان، بر لزوم نظارت مستمر بر فرآیند واگذاری اراضی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌های واگذارشده تأکید کردند.

همچنین با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال و پیشگیری از زمین‌خواری، مقرر شد موارد احتمالی تخلف بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی برای بازپس‌گیری اراضی انجام شود تا این زمین‌ها در اختیار افراد و سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت و دارای اهلیت قرار گیرد و در مسیر اجرای طرح‌های مصوب و توسعه شهرستان استفاده شود.

این بازدید با همراهی رئیس امور اراضی استان یزد و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی انجام شد.