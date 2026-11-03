استاندار خوزستان با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، از مردم استان برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ متن پیام دکتر سیدمحمدرضا موالی‌زاده بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»

یوم‌الله سیزدهم آبان، یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ مبارزات ملت بزرگ ایران، یعنی تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، به شهادت رسیدن دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است؛ مناسبت‌هایی تاریخی که این روز را به نماد ماندگار بصیرت، استقلال‌طلبی، مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران تبدیل کرده است.

امسال بزرگداشت این مناسبت تاریخی در شرایطی برگزار می‌شود که ملت ایران، پس از عبور از آزمون‌های دشوار، جنگ‌های تحمیلی و تجاوزات دشمنان، با تقدیم شهدای والامقام، فرماندهان، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته ملی، بار دیگر عزم راسخ خود را در صیانت از استقلال، تمامیت ارضی، امنیت و اقتدار کشور به نمایش گذاشته است.

سیزدهم آبان امسال، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، پاسداشت خون پاک شهیدان، اعلام وفاداری به راه و اندیشه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) است؛ فرصتی برای تأکید دوباره بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز بزرگ و تبریک آن به دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و آحاد مردم شریف، ولایتمدار و شهیدپرور استان خوزستان، از عموم مردم غیور و همیشه در صحنه استان دعوت می‌کنم با حضوری گسترده، آگاهانه و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، بار دیگر جلوه‌ای باشکوه از وحدت و همبستگی ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اراده استوار ملت ایران در پاسداری از استقلال، امنیت و منافع ملی را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، حضور یکپارچه و معنادار مردم در این راهپیمایی، افزون بر گرامیداشت یاد و راه شهیدان، پیامی روشن از هوشیاری، اقتدار و اراده ملی ایرانیان در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه و مداخله‌جویانه قدرت‌های استکباری و جنایات رژیم صهیونیستی خواهد بود.

مردم سرافراز خوزستان که در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، همواره پیشگام عرصه‌های ایثار، مقاومت و دفاع از میهن بوده‌اند، این بار نیز با حضوری حماسی و شکوهمند، برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار حماسه‌آفرینی‌های خود خواهند افزود.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و اقتدار روزافزون ایران اسلامی و توفیق همگان را در پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

یوم‌الله سیزدهم آبان، روز میثاق با شهیدان، ایستادگی در برابر استکبار و تجلی وحدت و اقتدار ملت ایران گرامی باد.