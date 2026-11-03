به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از مردم مبعوث شده برای حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» در سراسر استان دعوت کرد؛ راهپیمایی‌ که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، خون‌خواهی قائد شهید و شهدای جنگ‌های تحمیلی و اعلام بیعت مجدد با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان در خرم آباد فردا از ساعت ۹ صبح از میدان شهدا به سمت مصلی الغدیر برگزار خواهد شد.