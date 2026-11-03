به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین اردوی آمادگی تیم هندبال دختران جوان ۱۴ تا ۱۹ آبان به میزبانی استان قزوین برگزار خواهد شد.

کادر فنی تیم ملی ۳۰ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است:

فاطمه الفت‌نیا، مائده پریشانی، نیلوفر شکری، ریحانه فتحی، راحیل ولی‌زاده، غزاله مهری، پانیذ سپهری، سارینا رستمی، ساغر ایمانی، دیانا رضایی، نادیا عطایی، مهتا حاجی‌بابایی، فاطمه حسینی، آرزو طالعی، ملیکا صفی‌خانی، رقیه فطانت، آویسا مظفری، محدثه کیان‌راد، هستی آریان‌فر، زهرا جبرائیلی، سارا فتوحی، زینب نوجوان، ثنا فتوحی، سوفیا فیلسوف، یکتا ابراهیمیان، مائده شیخی، فاطمه بهزادی، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه منتظری و ثنا باقری

نشمین شافعیان (سرمربی)، متین نجد سمیعی (مربی)، سعیده قدرتی (سرپرست) و حمید ربانی‌کیا (مشاور فنی) اعضای کادر فنی تیم هندبال جوانان دختران را تشکیل می‌دهند.