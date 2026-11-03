مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سفر به شهرستان زارچ یزد از سرعت‌بخشی به راه‌اندازی مجتمع ادارات زارچ در راستای چابک‌سازی دولت و تکریم ارباب‌رجوع خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست بررسی و جمع‌بندی نحوه استقرار و راه‌اندازی مجتمع اداری شهرستان زارچ، عصر روز گذشته با حضور سید علی تفرشی مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری استانداری یزد، مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، امام جمعه و فرماندار زارچ در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

سید علی تفرشی در این نشست با اشاره به اینکه رویکرد اصلی ایجاد مجتمع‌های اداری در دولت‌های مختلف پیگیری شده است، دو هدف اساسی این طرح را برشمرد و گفت: هدف نخست، تسهیل در ارائه خدمات به مردم و دسترسی آسان شهروندان به دستگاه‌های مختلف در یک مکان واحد است.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: با استقرار معاون فرماندار به عنوان رئیس مجتمع، پاسخگویی به مطالبات مردمی به صورت متمرکز و بدون سرگردانی انجام می‌شود.

تفرشی هدف دوم را کاهش هزینه‌های سرسام‌آور جاری دولت از جمله هزینه‌های ساختمان، تجهیزات، خودرو و نیرو‌های خدماتی عنوان کرد و گفت: باید منابع کشور به جای هزینه‌کرد‌های فرعی و جاری، صرف توسعه و عمران شود.

وی با تأکید بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی ساختار دولت تصریح کرد: سیاست کلان نظام و دولت بر این است که با بهره‌گیری از مدل‌های مشارکتی (BOT)، واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های موجود، از تعریف پروژه‌های عمرانی فرسایشی و طولانی‌مدت جلوگیری کرده و بر اساس استاندارد‌های واقعی فضای اداری، زیرساخت‌ها را تکمیل کنیم.

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های نیمه‌کاره یا در اختیار دستگاه‌های مختلف نظیر دانشگاه پیام‌نور در شهرستان زارچ پیشنهاد داد: با همکاری فرمانداری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های متولی، با بهره‌گیری از رویکرد‌های مشارکتی و تعیین ظرفیت‌های استاندارد متناسب با نیاز واقعی شهرستان، فرآیند تغییر کاربری و بهره‌برداری از این فضا‌ها تسریع شود تا مردم حلاوت خدمت‌رسانی متمرکز را بیشتر لمس کنند.

تفرشی همچنین با اشاره به اینکه شهرستان‌های زارچ و مروست در برنامه اصلاح نظام اداری استان یزد مدنظر قرار گرفته‌اند، از عزم جدی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای رفع موانع ساختاری و تأمین نیروی انسانی و اعتبارات تجهیزاتی این مجتمع‌ها خبر داد.

گفتنی است؛ در جریان این سفر، سید علی تفرشی به همراه مدیران استانی و فرماندار زارچ از وضعیت استقرار ادارات، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های اداری این شهرستان بازدید به عمل آورد و مسائل و مشکلات پیش‌رو را از نزدیک بررسی کرد.